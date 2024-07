Sei 2017 gab es im Wildnisgebiet Jüterborg zehn große Brände, in der Lieberoser Heide - ebenfalls ein Wildnisgebiet - gab es sogar 14. Davon brachen 40 Prozent an einem Montag aus, an Wochenenden hingegen brannte es kaum. Von den Feuern waren nur die Wildnisgebiete betroffen, keine benachbarten Waldstücke. Jedes Mal ging ein anderes Teilstück in Flammen auf.

"Eines glaube ich aus meiner Erfahrung zu sagen können, es gibt genügend Hinweise, dass vorsätzliche Brandstiftung zu manch einem Brandereignis in diesen Regionen geführt hat", sagte Engel. Davon geht auch der Eigentümer der Wildnisgebiete, die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, aus. Deren Geschäftsführer Andreas Meißner sagte insgesondere zu den Bränden in der Lieberoser Heide: "Dort ist Muster, Häufigkeit und Verteilung der Brände hundertprozentig klar, dass das mutwillige Brandstiftung ist." In Jüterborg schätze er die Lage ähnlich ein, aufgrund der Vielzahl von Bränden. Konkrete Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang aber nicht.