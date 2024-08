toberg Dienstag, 13.08.2024 | 17:01 Uhr

>"Schaut euch Zeche Zollverein an"

Ist jetzt auch kein so richtiger Vergleich. In Südbrandenburg steht nur das eine Eisenteil in der Gegend. Zeche Zollverein ist eine ganze Industriekultur drumherum. Und vor allem: In einer dicht besiedelten Region, in der auch vielfältige Nutzungskonzepte möglich sind, die dann das Geld für den Unterhalt der Industriehistorie wieder einspielen.

Was willst mit so nem Riesebagger mitten in der Pampa machen? Bei der F60 gibts ja schon Finanzierungsprobleme, obwohl das Areal drumher touristisch erschlossen ist und ein paar Taler auch Einnahmen für diese Förderbrücke reinkommen.