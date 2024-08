Björn Montag, 12.08.2024 | 13:14 Uhr

"Das Wasser hat zurzeit eine Höhe von 60 Zentimetern - normal wären 140" Also im Prinzip ist der See bis zu 9 m tief, als Gletscherrestsee auch sehr nährstoffarm - was passiert, wenn man da jetzt anderes Wasser einleitet mit dem Habitat?

Gibt es irgendwo ein lange Pegelzeitreihe für diesen See? Habe ich auf nicht gefunden. Gibt es in der Umgebung Zeitreihen für die Grundwasserpegel zum Vergleich? Sollte es geben, da ja ganz in der Nähe der neue Ostsee entsteht.