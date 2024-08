In Neustadt/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ist am Mittwochmittag aus bislang ungeklärter Ursache ein Pferdemisthaufen in Brand geraten. Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren aus der Umgebung sind zur Zeit dabei, die Flammen auf einer Freifläche in der Sieversdorfer Straße zu löschen.

Laut der zuständigen Feuerwehr-Regionalleitstelle Nordwest ist der Haufen 60 Meter lang, 20 Meter breit und fünf Meter hoch. Noch ist unklar, ob es sich um Brandstiftung handelt.

Der Wind hat die Rauchwolke bis nach Wusterhausen/Dosse getrieben. Deshalb hat die Regionalleitstelle eine Gefahreninformation herausgegeben. Zwar bestehe keine Gefahr, allerdings sollten Fenster und Türen geschlossen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet werden.