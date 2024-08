Sascha1 Berlin Mittwoch, 14.08.2024 | 16:34 Uhr

Ach ja. Was hätte man u.a. schön die vorhandenen Radwege sanieren können. Dann wäre doch die Forderungen aller hier erfüllt gewesen. Die der Radfahrer für eine gesteigerte Unfall-/Sturzsicherheit und die der Autofahrer, die die Fahrräder von "ihrer" Straße haben wollen.

Und bevor wieder jemand meckert: Doch, viele Radfahrer würden dann von der Straße wieder auf die Radwege wechseln. Denn der Zustand mancher davon lässt einige (völlig zurecht) auf die Straße ausweichen (wofür es natürlich auch andere Gründe gibt: Sichtbarkeit für Autos bei Kreuzungen z.B.. Oder sich öffnende Beifahrertüren, Konflikte/Querungen mit/von Fussgängern/KIndern/Gassigehern etc)).



Hoffen wir, dass mit den Millione jetzt was anderes,äh genauso Sinnvolles angestellt wird...:-)