Weil sie einen 57-Jährigen zu einem angeblichen Date gelockt und dann brutal ausgeraubt haben sollen, hat die Polizei in Berlin vier junge Männer festgenommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die vier Verdächtigen sollen den Mann misshandelt und danach in den Landwehrkanal geworfen haben. Das Opfer konnte sich den Angaben nur mit letzter Kraft aus dem Wasser retten.



Der Kontakt zwischen den Tatverdächtigen im Alter von 18 bis 20 Jahren sei über eine Online-Plattform zustande gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Berlin mit. In der Nacht zum Sonntag hätten sie den 57-Jährigen dann zum U-Bahnhof Jungfernheide in Charlottenburg bestellt.