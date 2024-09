Nursonebenbei Montag, 02.09.2024 | 14:37 Uhr

Der ganze Artikel ist mal wieder eine schöne Lesekompetenzübung für schlichtere Gemüter.

Gründe: absolute Zahlen ("Gewalttaten") bei verschiedenen Ausgangssituationen (Fahrgastzahlen) miteinander zu vergleichen ist mindestens fragwürdig. Zusätzlich müsste man genauer hinterfragen, was damals und was heute als "Gewalttat" gewertet wurde/wird, denn es gab in der Zwischenzeit auch etliche Gesetzesverschärfungen.

Komplett ohne jeden Zusammenhang ist die Zahl zu den Videoabfragen der Polizei. Man kann daraus schlicht nichts fundiertes ableiten, aber es klingt mal schön hoch. Wieviele der Anfragen tatsächlich im Zusammenhang mit "Verbrechen" (nicht jede Straftat ist en Verbrechen!) stehen werden wir nie erfahren, genau so wenig, wie wir die Zahl hören werden, wieviele der Anfragen nur Videomüll als Ergebnis hatten.

Gestiegene Reinigungskosten müssen ebenfalls nicht zwingend eine höhere Zahl an Verschmutzungen bedeuten, es kann schlicht an gestiegenen Reinigungskosten liegen.

Beste Grüße