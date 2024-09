Fast jedes dritte Auto deutschlandweit wird in Berlin geklaut

Rund 4.300 kaskoversicherte Autos sind in Berlin im vergangenen Jahr gestohlen worden - das ist rein rechnerisch fast alle zwei Stunden ein Fahrzeug. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutete das einen Anstieg um 46 Prozent, wie aus einer Auswertung hervorgeht, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) vorgelegt hat. "Inzwischen findet fast jeder dritte Autodiebstahl bundesweit in Berlin statt", teilte der Verband am Mittwoch mit.