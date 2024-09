Nach massiven Problemen mit dem Schulessen will sich der Berliner Bezirk Pankow vom Cateringunternehmen "40 Seconds" trennen. Der bisher laufende Vertrag für drei Grundschulen und drei Gymnasium wird zum 20. September aufgehoben, wie ein Sprecher des Bezirks am Donnerstag auf rbb-Nachfrage sagte. Zuerst hatte der " Tagesspiegel " berichtet.

Der Caterer "40 Seconds" steht erneut in den Schlagzeilen. Nachdem schon in der vergangenen Woche zahlreiche Schulen kein Essen geliefert bekommen haben, zieht die Bildungsverwaltung nun die Notbremse.

Das Unternehmen steht in der Kritik, weil es zahlreiche Schulen in Berlin nicht wie vertraglich vereinbart mit Schulessen beliefern konnte. Der Caterer hatte die Ausschreibung für die Versorgung von rund 100 Schulen ab 1. August erhalten. Bereits in den Ferien hatte es an mehreren Schulen Probleme mit der Versorgung gegeben, zum Schuljahresbeginn fehlten dann an erneut an Dutzenden Schulen die Mittagsmahlzeiten.

Der Caterer machte eine geringe Vorlaufzeit und angebliche Verzögerungstaktiken der Konkurrenz für die Probleme verantwortlich. Der Anwalt von "40 Seconds" hatte betont, da der endgültige Zuschlag in dem Verfahren erst in den Sommerferien erfolgt sei, habe das Unternehmen zu wenig Vorlaufzeit für die Schulessenlieferungen gehabt.