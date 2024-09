Der 48 Jahre alte Mann, der in Frankfurt seine Mutter getötet haben soll, wurde jetzt in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Zudem ist er mehrfach vorbestraft. Das teilte die Frankfurter Staatsanwaltschaft heute auf Nachfrage von Antenne Brandenburg mit.

Die 83 Jahre alte Mutter wurde am Mittwoch schwerverletzt in einem Treppenhaus in der Frankfurter Innenstadt gefunden. Ihr Sohn soll ihr den Angaben zufolge schwere Verletzungen im Gesicht und am Körper zugefügt haben. Rettungskräfte konnten der Frau nicht mehr helfen, sie starb im Krankenhaus. Der Sohn wurde in der Wohnung der Frau festgenommen.