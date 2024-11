Wegen Bauarbeiten müssen sich Zugreisende aus der Lausitz in Richtung Berlin und umgekehrt auf einen Schienenersatzverkehr mit Bussen einstellen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt sind ab Dienstagabend (21:45 Uhr) der Regionalexpress 2 (Nauen - Berlin - Lübbenau - Cottbus) und der Regionalexpress 7 (Dessau - Berlin - Lübbenau - Senftenberg) von den Einschränkungen betroffen.

Laut der Bahn werden Schadstellen beseitigt und Schwellen ausgetauscht. Bis zum 28. November gibt es deshalb einen Ersatzverkehr zwischen Cottbus und Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz).

Die Haltestellen der Busse würden dabei nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen, so die Bahn. "In den Bussen des Ersatzverkehrs ist die Beförderung von Fahrrädern, Rollstühlen und Kinderwagen nur eingeschränkt möglich", heißt es weiter.

Einen Ersatzfahrplan hat die Bahn auf ihrer Störungskarte verlinkt [karte.bahn.de].