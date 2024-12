In Angermünde geht der Streit über die Umwandlung des Krankenhauses weiter: Mehrere Gewerkschaften und die Stadt Angermünde haben am Donnerstag zu einer Großdemonstration ab 17 Uhr aufgerufen. Die Betreiber-Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG) plant dort, bis 2029 die stationäre Innere Medizin in ambulante Leistungen umzuwandeln und die Lungenheilkunde in einer vierjährigen Phase nach Eberswalde (Barnim) zu überführen.

Die GLG sprach in einem Schreiben an ihre Mitarbeiter von einer "Sanierungsphase" der Krankenhäuser in Angermünde und Prenzlau. Der Aufsichtsrat hatte am 10. Dezember den Wirtschaftsplänen zugestimmt. Neben der Schließung der vollstationären Inneren Medizin und ihrer Umwandlung in andere ambulante Versorgungsformen in Angermünde soll dort ein sogenanntes 24/7-Medizinisches Versorgungszentrum entstehen. Geplant seien unter anderem die Fachrichtungen Gastroenterologie, Onkologie und Pneumologie, teilte die GLG am Mittwoch mit.

Dabei handele es sich um ein "tragfähiges Konzept". Laut dem Bevollmächtigten der Geschäftsführung, Robert Schindler, kann man nicht von einer "Klinikschließung" sprechen, sondern von einer Umwandlung. Die GLG will nach eigenen Angaben die Maßnahmen ausarbeiten und Termine klar definieren. "Es ist uns ein großes Anliegen, diesen Prozess strukturiert und transparent zu gestalten", so die GLG. Betriebsbedingte Kündigungen schließt die Gesellschaft aus, außerdem wolle sie mit dem Betriebsrat zusammenarbeiten.