In Berlin werden drei Waffen- und Messerverbotszonen eingerichtet. Das betrifft den Görlitzer Park und das Kottbusser Tor in Kreuzberg sowie den Leopoldplatz im Wedding - alle drei Areale gelten als Hotspots der Kriminalität. Laut einer vom Senat beschlossenen Rechtsverordnung ist es in den fraglichen Gebieten ab 15. Februar 2025 verboten, Waffen und Messer aller Art mitzuführen. Das gilt für klassische Schusswaffen ebenso wie für Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen - und zwar auch dann, wenn die Besitzer einen sogenannten kleinen Waffenschein haben.

Kritik an den Verbotszonen kam am Dienstag von der Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP). Deren Sprecher Benjamin Jendro sprach von einem "Placebo": "Kein Terrorist und auch kein Schwerstkrimineller lässt sich von Verbotsschildern abhalten. Deshalb bleiben wir bei den Messerverbotszonen skeptisch und sehen in ihnen wenn überhaupt ein nachhaltiges Element zur Bekämpfung von Jugendgruppengewalt." Solche Zonen seien "unglaublich personalintensiv", zudem gebe es "viele rote Punkte, die sich über die ganze Stadt verteilen". Deshalb fordere die GdP auch weiterhin "ein generelles Trageverbot in der Öffentlichkeit".

Zum Jahreswechsel beschloss der Senat ein Waffen- und Messerverbot für die große Silvesterparty am Brandenburger Tor. Es gilt vom 31. Dezember 2024 um 14.00 Uhr bis zum 1. Januar 2025 um 6.00 Uhr rund um das Wahrzeichen und im Tiergarten.