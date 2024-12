137 Biber: So viele Tiere wurden während des Oder-Hochwassers im September etwa in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree über Ausnahmeregelungen erlegt. Das teilte das Brandenburger Ministeium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Tiere wurden innerhalb weniger Tage getötet.

Die Naturschützer des Vereins Wildtierschutz und des BUND sehen die Abschüsse kritisch. Die Tötung von Bibern sei generell verboten, die Biberverordnung des Landes erlaube nur bestimmte Ausnahmen - beim Oder-Hochwasser sei die Tötung von Bibern in Schutzgebieten "in jeder Hinsicht rechtswidrig" gewesen, sagte ein Sprecher während einer Pressekonferenz am Freitag. Die Bescheide der Landkreise dazu hätten die notwendigen Voraussetzungen nicht erfüllt. So sei beispielweise im Landkreis Uckermark nicht bekannt gewesen, wie viele Biber überhaupt in dem Gebiet leben.