Vermummte verfolgen Jugendliche bis in ein Restaurant, die Polizei rückt mit großem Aufgebot an, erlässt eine weiträumige Straßensperrung, der S-Bahn-Verkehr wird unterbrochen, ein Hubschrauber kommt zum Einsatz: Dieser Vorfall Anfang November im Potsdamer Stadtteil Babelsberg hatte aufhorchen lassen. Zumal es nicht das erste Mal ist, dass Streitereien eskalieren, vor allem im Umfeld von Fußballspielen des SV Babelsberg 03 .

Eine Versammlung von Anwohnenden im Potsdamer Stadtteil Babelsberg zum Thema Sicherheit hat am Dienstagabend mehrere Probleme aufgezeigt, die den Menschen vor Ort wichtig sind. Die Veranstaltung im Verwaltungsstandort in der Edisonallee fand statt, weil zuletzt mehrere Gewalttaten in Babelsberg die Frage hatten aufkommen lassen, wie sicher der Stadtteil ist.

Die Stadt hat reagiert, hat bereits mit dem Verein und mit Händlern gesprochen und eine Dialogreihe initiiert. Dieser Austausch soll Ängste in der Bevölkerung auffangen. Vor Ort zeigte sich nun am Dienstagabend, dass Angst vor Gewalt derzeit nicht den größten Frust in Babelsberg verursacht. Sie fühlten sich nicht unsicher, berichteten mehrere der insgesamt rund 150 Teilnehmenden am Abend dem rbb.