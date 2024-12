Das Landgericht Berlin hat einen Mann in Berlin zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, weil er einen anderen Mann getötet hatte. Das Landgericht Berlin sprach den 25-Jährigen des Totschlags schuldig, wie eine Sprecherin am Montag bestätigte.

Der 25-Jährige war laut Gerichtsangaben im Juni in einer Wohnung im Berliner Stadtteil Wilmersdorf mit einem 24 Jahre alten Mann in Streit geraten. Beide waren demnach alkoholisiert. Die Auseinandersetzung verlagerte sich den Angaben zufolge in den Hausflur des Mehrfamilienhauses, woraufhin der Verurteilte dem Opfer mit einem Messer in den Bereich des Schlüsselbeins und zweimal in den Rücken stach. Dabei wurde der 24-Jährige laut Gerichts so schwer verletzt, dass er noch vor Ort seinen Verletzungen erlag.