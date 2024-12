Stefanie Klages Aktenordner zum Streit mit den Behörden ist inzwischen randvoll. Nach zwei Jahren der Auseinandersetzungen sieht es nun jedoch so aus, als würden die zwei Solarpanels in Blickrichtung zum Schloss Neudeck vor dem Aus stehen.

Die zuständige Denkmalschutzbehörde Herzberg sieht das jedoch völlig anders, denn: In den Augen der Behörde stören die "wild angeordneten Panele" der Anlage und sorgen für eine, Zitat: "erhebliche Beeinträchtigung des Schlossareals". Demnach greife der Umgebungsschutzbereich des denkmalgeschützten Schlosses Neudeck, auch für das nicht denkmalgeschützte Dach der Familie Klage.

Seit 2017 besitzt die Familie aus Neudeck ihre Solaranlage auf dem Hausdach – und das in einer Entfernung von rund 100 Metern Luftlinie zum leer stehenden Schloss Neudeck. Das Haus der Klages, früher Teil des Gutshofs vom Schloss, ist seit Jahrzehnten vom Denkmalschutz befreit. Somit unterliegt der Bau ihrer PV-Anlage keinen denkmalrechtlichen Auflagen, behauptet die Familie.

Bis in das Jahr 2022, also fünf Jahre nach dem Bau der Anlage, störte sich jedoch niemand an der Ästhetik des Bauernhaus-Dachs. Erst nach einer erstmaligen Begehung mit dem neuen Schlossverwalter, einem millionenschweren österreichischen Vermögensverwalter, stellte sich für die Behörde heraus, dass die Solaranlage der Familie Klage weg muss. Ein Gespräch, ob die PV-Anlage der Klages dem Anblick des maroden Schlosses wirklich schadet, lehnte der Schlossverwalter bis dato ab und verweist auf die Entscheidung der zuständigen Behörde.