In Lauchhammer getöteter Polizist in seinem Heimatort beigesetzt

Der Anfang Januar im Einsatz in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) getötete Polizist ist am Dienstag in seinem Heimatort beigesetzt worden. Die Beisetzung fand dabei im engsten Familienkreis statt. Am Vormittag gab es bereits einen Trauermarsch und eine offizielle Trauerfeier in der Dresdener Kreuzkirche. Der Polizist stammte aus Sachsen.

Neben Familienmitgliedern nahmen zahlreiche Polizisten an der Trauerfeier teil, darunter auch zahlreiche Beamte und Notfallseelsorger aus Brandenburg. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), der sächsische Landtagspräsident Alexander Dierks, Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und sein Brandenburger Amtskollege Dietmar Woidke (SPD) nahmen an der Veranstaltung teil. Sein Tod "hat schmerzhaft vor Augen geführt, welcher

unkalkulierbaren Gefahr" Polizisten ausgesetzt seien, sagte Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) am Dienstag.