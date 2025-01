In Krampnitz werden die ersten Wohnungen fertig

Krampnitz ist das größte Stadtentwicklungsprojekt in Potsdam. Nun ist ein Meilenstein geschafft. Noch in diesem Jahr sollen die ersten von später Tausenden Bewohnerinnen und Bewohnern einziehen.

Noch in diesem Jahr sollen laut Entwicklungsträger die ersten 186 Wohnungen fertiggestellt werden und die ersten Mieterinnen und Mieter einziehen.

Mit einem symbolischen Hammerschlag haben am Dienstag die Stadt Potsdam, der Entwicklungsträger Krampnitz und der Investor Buwog den Abschluss der Rohbauarbeiten an den ersten Mehrfamilienhäusern im neuen Viertel Krampnitz im Norden der Stadt gefeiert.

Zum Tag der Offenen Tür am 14. Juni 2025 werde demnach eine Musterwohnung zur Besichtigung fertig sein. Auch eine Schule werde zum kommenden Schuljahr (25/26) den Betrieb aufnehmen, zunächst als reines Gymnasium. Falls es künftig genügend Schüler geben werde, soll in demselben Gebäude auch eine Grundschule entstehen, sagte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Dienstag vor Ort.