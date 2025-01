Nach fast eineinhalb Jahren soll am Mittwoch am Potsdamer Landgericht das Urteil im Lunapharm-Prozess fallen. Die Firma aus Teltow-Fläming soll Krebsmedikamente in Umlauf gebracht haben, die in Deutschland nicht hätten gehandelt werden dürfen. Von Sabine Loeprick

Im Oktober 2023 hat das Gerichtsverfahren am Landgericht Potsdam gegen die Geschäftsführerin des Unternehmens Lunapharm aus Blankenfelde-Mahlow sowie einen Rechtsanwalt aus Hessen begonnen - am Mittwoch soll nun das Urteil fallen. Bei einem dritten Angeklagten, dem mutmaßlichen "Hintermann", wurde aus gesundheitlichen Gründen eine Verhandlungsunfähigkeit festgestellt.

Der Vorwurf gegen die Angeklagten: Die Pharma-Firma Lunapharm soll zwischen Mai und Juni des Jahres 2017 Medikamente über eine Apotheke in Griechenland bezogen haben, obwohl diese keine Erlaubnis gehabt haben soll, einen Großhandel zu betreiben. Dennoch gelangten die Medikamente nach Deutschland, sollen hier umverpackt und umettikettiert, dann an deutsche Apotheken verkauft worden sein. Mit dem illegalen Handel wurden nach Angaben der Angeklagten, so hatte sie es im Verfahren in einer Erklärung geschildert, Einnahmen in Höhe von 1,1 Millionen Euro erzielt.