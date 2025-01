Die Berliner Staatsanwaltschaft sucht weiterhin die Verantwortlichen für zwei große Kugelbombenexplosionen in der Silvesternacht. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf rbb-Nachfrage mitteilte, seien zwar zahlreiche Hinweise über das eigens eingerichtete Hinweisportal der Polizei [be.hinweisportal.de] eingegangen, diese reichten aber noch nicht aus, um alle Fälle aufzuklären.

Bei mehreren Explosionen in der Silvesternacht in Berlin und Brandenburg sollen Kugelbomben heftige Schäden an Häusern, schwere Verletzungen und den Tod eines Mannes verursacht haben. Die Feuerwerkskörper sind enorm gefährlich und nicht für Laien gedacht.

So seien die Täter, die eine Kugelbombe in einem Hauseingang eines Mietshauses in Schöneberg verursachten, noch nicht ermittelt. Die Explosion hatte große Schäden an dem Haus und umliegenden Gebäuden an der Straßenkreuzung Hauptstraße, Vorberg- und Belziger Straße hinterlassen. Mehr als 30 Wohnungen waren in der Folge zwischenzeitlich unbewohnbar.

Laut neuesten Ermittlungen sollen bei der Kugelbombenexplosion zwei Kilogramm eines noch unbekannten Sprengstoffs detoniert sein. Fünf Menschen wurden durch Splitter leicht verletzt.

Auch die Verantwortlichen für eine Kugelbombenexplosion in Prenzlauer Berg, bei der ein Polizist lebensgefährlich verletzt wurde, sind noch nicht gefunden. Es seien zwar Hinweise eingegangen, einen Tatverdächtigen habe man bislang aber noch nicht ermitteln können, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Polizist war schwer am Bein verletzt worden und wurde erst Mitte Januar aus dem Krankenhaus entlassen.