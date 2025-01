An der Technischen Universität (BTU) in Cottbus (Spree-Neiße) lernen Forensikstudenten, wie sie Bewegungsmuster von Tätern analysieren - Grundlage ist die unaufgeklärte Cottbuser Brandserie im vergangenen Jahr.

Gemeinsam mit seinen Studenten diskutiert Thomas Fischer, Dozent des Studiengangs Forensik an der Technischen Universität Cottbus (BTU), in seinem Seminar die bisher unaufgeklärte Brandserie, die sich im vergangenen Jahr in Cottbus ereignete. Dafür versuchen sie zum einen festzustellen, welche Brände zu der Brandserie gehören könnten, und zum anderen, von wo aus der Täter agiert haben könnte.

"Es geht darum, die polizeilichen Ermittlungen zu unterstützen. Wenn man beispielsweise vorhersagen kann, wo Brände bevorzugt gelegt werden, können sich die polizeilichen Maßnahmen auch auf diese Gebiete konzentrieren", sagte Fischer dem rbb am Freitag.

Dazu teilen die Studenten das Stadtgebiet Cottbus in geographische Rasterfelder auf - ingesamt rund 10.000 Stück. Im nächsten Schritt untersuchen sie die Eigenschaften dieser Rasterfelder und übertragen diese auf die Gegebenheiten der Tatorte. Das Ziel: Sie suchen nach Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten.