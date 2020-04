Hunderte Polizisten werden über die Ostertage unterwegs sein, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren. In Berlin wurden bisland nur wenige Verstöße bestraft, in Brandenburg ist die Polizei mit dem Verhalten der Menschen "sehr zufrieden".

Die Berliner Polizei will am Karsamstag mit rund 500 Beamten die Einhaltung der Corona-Regeln in Berlin kontrollieren. Bei sonnigem Wetter werden insbesondere Parks und andere Grünanlagen in den Blick genommen, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Es sollen auch Zivilkräfte unterwegs sein.

DPA-Reporter berichteten am Vormittag von langen Schlangen auf Märkten und in Geschäften. Vor manchen Supermärkten standen Berliner fast 100 Meter lang an. Um die Verbreitung des neuartigen Virus einzuschränken, müssen Menschen einen Mindestabstand von 1,50 Meter halten. Gruppen mit mehr als zwei Personen dürfen nicht zusammen spazieren gehen, es sei denn, sie leben in einem Haushalt.