Spätestens, wenn man Fieber oder Husten bekommt, ist es mit dem Zuhausebleiben vorbei. Denn dann will man zum Arzt und abklären, ob ein Corona-Test angezeigt ist. Das geht jetzt auch in der Videosprechstunde der Berliner Charité. Von Martin Adam

"Bleiben Sie zu Hause" - das ist, was alle Experten gerade raten, um die Corona-Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Deswegen gibt es in Berlin und Brandenburg ja inzwischen relativ weitreichende Regeln, um zu verhindern, dass Menschen ohne Grund vor die Haustür gehen .

Peter Gocke ist "Chief Digital Officer" an der Berliner Charité. Anders gesagt: Er ist der Mann, der die Charité digitalisieren soll. Daher bietet die Klinik jetzt eine digitale Sprechstunde - speziell für Corona-Fragen. Von zu Hause aus erreichbar über die Website der Charité [tropeninstitut.charite.de] . "Sie sehen dann da, welche Termine frei wären." Dann sende der Patient einen Terminwunsch an die Charité und erhalte "einen Link zugeschickt, mit dem Sie sich dann zum Zeitpunkt des Termins mit Ihrem Handy oder Ihrem Rechner in die Videosprechstunde einwählen können."

Wenn man eines von den Kollegen in Italien gelernt habe, sagt Peter Gocke am Telefon, dann dass Patienten nicht unnötig in Wartezimmern sitzen sollten. Denn wer infiziert sei, stecke auf dem Weg ins Krankenhaus andere an. Wer das Corona-Virus noch nicht habe, hole es sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann so.

Am anderen Ende sitze dann eine Ärztin oder ein Arzt, stelle Fragen zu Symptomen, Vorerkrankungen und Kontakt zu mit Covid-19 infizierten Personen - und entscheidet dann, ob man zum Test kommt - oder doch besser zu Hause bleibt. Diese Entscheidung sei auch per Videoschalte möglich, sagt Maximilian Gertler. Der Epidemiologe ist der ärztliche Leiter Covid-19-Untersuchungsstelle der Charité.

"Wir haben diese Videosprechstunde initiiert aus der Erfahrung der Corona-Untersuchungsstelle", so Gertler. Dort sehe der Arzt den Patienten auch nur durch eine Fensterscheibe, die ihn vor Ansteckung schützt. Nur das Personal, dass dann in Schutzausrüstung den Abstrich durchführt, fasse den Patienten tatsächlich an. "Das ist in der Videosprechstunde im Grunde gar nicht so anders."

15 Minuten sind pro Sprechstunde vorgesehen - das ist mehr, als bisher in der Corona-Anlaufstelle gebraucht wurde. Vier Ärztinnen und Ärzte der Charité sind gleichzeitig für die Sprechstunden im Einsatz. Pro Tag, sagt Maximilian Gertler, könnten so 200 Sprechstunden durchgeführt werden. Die Videosprechstunde sei aber lange noch nicht so ausgelastet, wie die analoge im Krankenhaus. "Das hat mich allerdings überrascht, nachdem wir in den ersten Tagen bei der Untersuchungsstelle täglich über 200 an einem Test interessierte Personen hatten. Da war der Ansturm deutlich gewaltiger."