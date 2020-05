Mit einem Virusausbruch ist das größte Potsdamer Krankenhaus bundesweit in negative Schlagzeilen gekommen, Dutzende Covid-19-Patienten starben bisher. Die neue Klinikspitze will das Image verbessern und hat dazu ein neues Behandlungskonzept entwickelt.

Das Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann will als Konsequenz aus dem Coronavirus-Ausbruch bei der Sicherheit künftig deutschlandweit ganz oben sein. "Unsere Vision für das nächste Jahr ist, dass wir das sicherste Krankenhaus bundesweit werden, was die Versorgung von Pandemie-Patienten betrifft", sagte Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt der Nachrichtenagentur DPA. Das gelte schwerpunktmäßig in Brandenburg, "aber vielleicht auch als Vorzeigeprojekt für andere Krankenhäuser". "Wir haben ein sehr aufwendiges Konzept entwickelt, das uns hilft, eine sichere Versorgung anzubieten." Die Klinik stelle sich angesichts von Lockerungen auf eine neue Infektionswelle ein - "in der Hoffnung, dass sie nicht kommt".

In dem größten Potsdamer Krankenhaus hatten sich im März Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2-bei Patienten und Mitarbeitern gehäuft. Anfang April trat ein Aufnahmestopp für neue Patienten außer Notfällen in Kraft. Bisher starben insgesamt 45 Covid-19-Patienten. Die Klinik ist für die medizinische Versorgung von etwa einer halben Million Menschen zuständig. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hatte die bisherigen Geschäftsführer beurlaubt und neue eingesetzt. Bis Juli soll die Klinik wieder in Normalbetrieb gehen. Geplant ist ein Umbau in eine "Covid-Klinik", eine "Nicht-Covid-Klinik" und eine Klinik für Verdachtsfälle. Eine Expertenkommission geht seit Donnerstag Ursachen des Ausbruchs auf den Grund und prüft Defizite.