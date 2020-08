Gemeinsam in geschlossenen Räumen zu singen, war Chören in Berlin bis jetzt untersagt. Nun gibt es ein Hygienekonzept, dass das Singen unter bestimmten Voraussetzungen wieder erlaubt. Abstände, Lüftungskonzepte und Gesichtsmasken sind Teil des Konzepts.

Chorsingen in geschlossenen Räumen war seit Monaten untersagt. Wie beim Sprechen werden auch beim Singen Tröpfchen und Aerosole ausgestoßen, allerdings in weitaus größerem Umfang. In geschlossenen, ungelüfteten Räumen können so Aerosolwolken entstehen, die über Stunden stabil in der Luft stehen. An diesen winzigkleinen Gebilden können Coronaviren haften ohne ihre Ansteckungsgefahr einzubüßen.

Bereits mehrfach konnten Cluster von Corona-Infektionen mit Singenden in Verbindung gebracht werden. So wurden mehr als 200 Infizierte mit einem Gottestdienst in Frankfurt am Main Ende Mai Verbindung gebracht, bei dem die Gläubigen gemeinsam in einem unbelüfteten Raum gesungen hatten [hessenschau.de].