"Versorgungscluster Corona" wiederbelebt - Kliniken in West-Brandenburg wollen sich gegenseitig entlasten

04.11.20 | 06:11 Uhr

Rund 800.000 Menschen leben in den westlichen Landkreisen Brandenburgs. Fast 20 Kliniken kümmern sich hier um Corona-Patienten. Die Krankenhäuser wollen sich jetzt erneut gegenseitig unterstützen - und schmieden wie schon im Frühjahr ein Bündnis.



Die Krankenhäuser in West-Brandenburg unterstützen sich wie schon während der ersten Welle der Corona-Pandemie auch jetzt wieder gegenseitig bei der Patientenversorgung. Erneut hat am Dienstag das "Versorgungscluster Corona" für die Region rund um die Landeshauptstadt Potsdam ihre Arbeit aufgenommen.



Dem Verbund gehören 18 Kliniken an. Sie stehen in stetigem Austausch über die jeweilige Belegung mit Corona-Patienten und wollen - sobald nötig - mit Patientenverlegungen für gegenseitige Entlastung sorgen.

900 Patientenverlegungen im Frühjahr

Im Ernst von Bergmann-Klinikum in Potsdam werden derzeit 25 Corona-Patientinnen und Patienten versorgt. Noch sei man damit nicht am Limit, wie Klinikchef Hans-Ulrich Schmidt am Dienstag dem rbb sagte. Trotzdem sei die Sorge vor Engpässen groß.



Verschiebungen von Operationen und Behandlungen sollten nach Möglichkeit vermieden werden, deshalb sei das Versorgungscluster so wichtig, so Schmidt. Auch die knappen Kapazitäten bei Intensivbetten könnten dadurch entkrampft werden, meint er. Im Frühjahr hatte der Verbund 900 Patientenverlegungen koordiniert.

Koordinierungsstelle sitzt in Potsdam

Dem "Versorgungscluster Corona" gehören folgende Kliniken an:

Städtisches Klinikum Brandenburg - RECURA Kliniken Beelitz-Heilstätten - Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen - St. Marienkrankenhaus Brandenburg - Asklepios Klinikum Brandenburg - Klinikum Westbrandenburg (Kinderklinik) - Vamed Klinik Hohenstücken - Havelland Kliniken Rathenow und Nauen - Reha Klinik Oberlin Bad Belzig - Evangelisches Diakonissenhaus Lehnin - Ernst von Bergmann Klinikum, Standort Potsdam und Standort Bad Belzig - Alexianer St. Josefs Krankenhaus Potsdam - Evangelisches Zentrum für Altersmedizin Potsdam - Oberlinklinik Potsdam - Evangelisches Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow - KMG Klinikum Luckenwalde.



Im Versorgungsgebiet des Verbunds leben 800.000 Menschen, 56 Corona-Patienten werden derzeit in den dortigen Kliniken behandelt. Gibt es Engpässe in einem Krankenhaus, wird in der Koordinierungsstelle in Potsdam geklärt, wer einspringen kann.



Ab Mittwoch Besuchsverbot im Bergmann-Klinikum

Noch hat kein Krankenhaus in Brandenburg eine Überlastung durch zu viele Corona- Patienten gemeldet. Die Kliniken bereiten sich aber auf steigende Zahlen vor. Aufgrund der steigenden Zahlen haben viele Krankenhäuser ihre Regelungen verschärft und gestatten lediglich noch einen Besucher pro Patienten pro Tag. Die Besuchszeit ist dabei auf eine Stunde begrenzt.



Im Ernst von Bergmann-Klinikum in Potsdam herrscht ab Mittwoch ein Besuchsverbot. Nur Schwerkranke und Sterbende sowie Kinder und Jugebdliche dürfen dann noch Besuch empfangen. Partner und Partnerinnen rund um das Thema Geburt sind ebenfalls vom Besuchsverbot ausgenommen, wie die Klinik auf ihrer Internetseite schreibt [klinikumevb.de]

