Julia P. ist seit acht Jahren Operationstechnische Assistentin an einem Berliner Krankenhaus – ihre Arbeitsbedingungen sind wieder so angespannt wie zu Zeiten vor der Pandemie. Protokoll einer weiterhin ungewöhnlichen Situation.

Vor einem Jahr gab es den ersten Corona-Fall in Berlin. Seither stellt das Virus unser Leben auf den Kopf. Was beschäftigt uns am meisten? In welcher Situation stecken wir?

Julia P. (Name von der Redaktion geändert), 30, arbeitet jahrelang unter teilweise sehr angespannten Verhältnissen als OTA (Operationstechnische Assistentin). Mit dem Coronavirus kam zunächst Entspannung in ihren Berufsalltag beziehungsweise in den OP-Bereich; nach einem Vor- und Zurück mit planbaren und nichtplanbaren Operationen sind jetzt vor-Corona-artige Verhältnisse wieder eingekehrt. So geht es Julia:

Das Aufkommen des Coronavirus und die sich verbreitenden Mutationen beunruhigen mich und meine Kollegen doch sehr. Auch wenn wir uns mit der Zeit doch relativ gut an die neuen Herausforderungen gewöhnt haben. Heute geht es mir darum, eine Infektion unbedingt zu vermeiden, da es schwere Folgen nach sich ziehen kann. Der Krankheitsverlauf beziehungsweise die Langzeitfolgen sind nicht absehbar, wie wir wissen. Das ist ein großes Problem. Den Geruchs- und Geschmackssinn zu verlieren ist eine Sache, aber nach einer Covid-Erkrankung an chronischer Erschöpfung zu leiden, stelle ich mir als Worst-Case-Szenario vor. Ich könnte dann eine Weile nicht arbeiten und es hätte auch starke Auswirkungen auf mein Privatleben.

Der Impfstoff Astrazeneca wurde mir vor zwei Wochen zum ersten Mal von meinem Arbeitgeber angeboten. Ich habe mich zunächst dagegen entschieden , auf Grund einer möglichen Unverträglichkeit und Skepsis dem Impfstoff gegenüber. Kolleginnen und Kollegen von mir hatten nach der Impfung durchaus Nebenwirkungen, welche aber auch normal und absehbar sind. Das heißt, ich werde mich mit dem Impfstoff schon impfen lassen, allerdings in einer Woche in der ich etwas weniger arbeite und auch sonst weniger Verpflichtungen habe.

Schutzausrüstung (FFP2/ FFP3 Masken, Schutzkittel und OP-Handschuhe) ist in unserem Krankenhaus mittlerweile in ausreichendem Maße vorhanden, was im vergangenen Jahr nicht immer der Fall war. Was das gesamte Gesundheitssystem anbelangt, denke ich, dass es auf Grund der vielen Intensivpatienten und der längeren Liegezeiten der Corona-Patienten finanziell völlig überlastet ist. Das zeigt sich jetzt auch in den OPs: In unserem Bereich findet jetzt wieder das elektive Programm statt (planbare OPs), plus akute Eingriffe, die wir teilweise an Corona-infizierten Patienten durchführen müssen.

Zur Zeit führen wir etwa 70 Prozent akute Eingriffe und 30 Prozent elektive OPs durch. Insgesamt wird wieder genau so viel operiert wie vor Corona. Tendenziell haben wir wieder zu wenig Personal für zu viele OPs – erschwerend kommen bei den akuten OPs teilweise Corona-Patienten hinzu. Wir operieren wieder so viel, wie vor der Pandemie, nur mit mehr Risiko. Das war aber vor allem im Dezember / Januar spürbar. Die Zahlen sind seitdem ja glücklicherweise zurückgegangen, was sich auch im OP-Bereich widerspiegelt.