Eva BERLIN Freitag, 14.05.2021 | 20:32 Uhr

Also testen tu ich mich 2x die Woche kostenlos, weil ich zufällig die Teststelle mit Onlinetermin fast vor der Tür habe ( noch in Kurzarbeit 0). So konnte ich mit dem Negativtest auf Handy und der Luca App problemlos und schnell mal was einkaufen ohne es wieder online bestellen und zurückschicken zu müssen. Wer es noch nicht weiß: Laut Verordnung heißt es, jeder Bürger hat ein Anspruch auf MINDESTENS einen kostenlosen Bürgertest in der Woche. Das heißt, ihr könnt euch öfters testen lassen. Wie das allerdings an Pfingsten mit Test und Restaurant/Cafe/Eisdiele laufen soll ??

Dann gibt es Samstag einen Ansturm auf die Testcentren. Und Sonntag haben bei mir in der Nähe kaum welche auf , und wenn dann nur für kurze Zeit. Und bei kaltem Wetter möchte ich noch nicht draußen sitzen. Das macht dann keinen Sinn. Dann lieber noch was abwarten und to go genießen. Tut mir leid für die Restaurants , denn die meisten haben hervorragende Hygienekonzepte.