Im Neukölln-Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus streiten Regierung und Opposition darüber, wie gut die Ermittlungsbehörden gearbeitet haben.

Während der CDU-Abgeordnete Stephan Lenz am Freitag im Ausschuss sagte, bei zwei Morden sei mit "großem Engagement und Verve" ermittelt worden, kritisierte Niklas Schrader von der Linken in diesen wie auch in anderen Fällen "Lücken, Mängel und Widersprüche". Er bezog sich dabei auf die Fälle Burak Bektaş und Luke Holland.



Der Ausschuss hatte in den letzten Wochen untersucht, ob es einen Zusammenhang gab zwischen den Morden an den beiden Männern und der Serie von rechtsextremen Anschlägen ab 2009 in Neukölln. Der Ausschuss-Vorsitzende Vasili Franco (Grüne) betonte nun, die beiden Fälle könnten "nicht direkt der Straftatenserie Neukölln zugerechnet werden". Allerdings fanden in diesem Bezirk statt und es besteht der Verdacht, dass sie einen rassistischen Hintergrund haben. Deshalb hatten Vertreter der Zivilgesellschaft darauf gedrungen, die Taten im Ausschuss zu behandeln.