Frage..... Berlin Montag, 14.10.2024 | 17:38 Uhr

......na was wohl? Die würden dann in Zukunft eine andere Partei wählen können, müssen, was auch immer. Als wenn es nur eine wählbare Partei in Deutschland geben würde. Was haben diese Menschen denn gewählt, bevor es die AfD gab? Allerdings denke ich sowieso, dass so ein Verbotsverfahren eine langwierige Sache werden könnte, die man sich reiflich überlegen muss und erst dann machen sollte, wenn man genug "Beweise" gesammelt hat, damit solch ein Verbot vor Gericht auch durchkommt. Früher oder später wird es jedenfalls meiner Meinung nach dazu kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn sich die AfD weiter so verhält, wird es irgendwann so weit sein. Da helfen dann auch keine Menschen mehr, die sie wählen, egal wie viele es sein werden.