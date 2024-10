In Berlin-Rummelsburg wird ein Signal nach einer offenbar mutwilligen Zerstörung repariert. Das bremst den Fern- und Regionalverkehr aus. Zahlreiche Bahnhöfe in Berlin werden nicht angefahren. Die Reparaturarbeiten dauern vermutlich bis zum Abend.

"Dieses Risiko nehme ich in Kauf", sagte Semsrott am Rande der Verhandlung. Die bestehende Gesetzeslage stelle eine Einschränkung der Pressefreiheit dar, die verfassungswidrig sei. In Zeiten von Fake News seien Originalquellen für eine fundierte Diskussion umso wichtiger. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) unterstützt den 36-Jährigen in dem Fall.

Wegen der besonderen Bedeutung der Rechtsfrage im Hinblick auf die Pressefreiheit hat die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage beim Landgericht und nicht beim eigentlich zuständigen Amtsgericht erhoben.