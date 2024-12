Dass die Mehrheit der Bewohner dagegen sei, habe er im Vorfeld nicht so klar erkennen können, sagte Staeck. "Ich selber fand die Anlage, die ich mir in Dänemark angeschaut habe, sehr gut. Aber ich akzeptiere das so. Die Mehrheit entscheidet und demzufolge beenden wir das", sagte Karstädts Bürgermeister, der sich eigentlich Arbeitsplätze, Gewerbesteuern und Methan sowie die Herstellung von Methanol dadurch erhofft hatte.

Anja Noll von der SPD aus Mankmuß sagte, dass es bei dem Vorhaben "darum ging, im Umkreis von 100 Kilometern Gülle und Mist auf LKWs durch die Gegend zu fahren". Das passe ihrer Meinung nach in kein Energiekonzept. "Das finde ich total uneffektiv und einen Irrsinn", so Noll.

Angelika Hüter aus Semlin von der Bürgerinitiative Stoppt-Shell-Karstädt sieht wie viele andere in der Region im endgültigen Aus des Shell-Vorhabens auch ein Positivbeispiel demokratischer Beteiligung. "Ich bin einfach begeistert und finde, das hat auch eine Signalwirkung, nicht nur hier für Karstädt, sondern über den Landkreis Prignitz hinaus", sagt sie dem rbb. "Das heißt", führt Hüter aus, "die da oben können nicht immer bestimmen. Auch wir hier unten haben schon Mittel, uns dagegen zu wehren und zu engagieren, nicht einfach aufzugeben und den Kopf in den Sand zu stecken".

Zur Gemeindevertreterversammlung am Donnerstag waren mehr als 100 Menschen in den Saal des Landgasthofs Graf gekommen. Am Rande der Sitzung protestierten rund 50 Demonstranten gegen eine andere Ansiedlung in Form von weiteren Windkraftprojekten in der Gemeinde.