"Zustrombegrenzungsgesetz" - Bundestag stimmt über Gesetz für schärfere Migrationspolitik ab

Fr 31.01.25 | 09:48 Uhr

Bahnt sich ein neuer Eklat an? Die Union bringt am Freitag ein Gesetz zur Migrationsbegrenzung in den Bundestag – und nimmt die Unterstützung der AfD in Kauf. Der Entwurf sieht auch die Aussetzung des Familiennachzugs für Geflüchtete vor.

Der Bundestag stimmt am Freitag über ein Gesetz zu einer schärferen Migrationspolitik ab. Es geht um das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz von CDU/CSU, das auch von der AfD unterstützt wird. Damit nehmen es die Unionsparteien das zweite Mal in dieser Woche in Kauf, dass die AfD einem ihrer Vorhaben zustimmt.

In dem eingebrachten Entwurf geht es um konkrete Regelungen zur Eindämmung der Migration. Kern des Gesetzentwurfs der Unionsfraktion, zu dem die FDP, die AfD und das BSW Zustimmung signalisiert haben, ist die Aussetzung des Familiennachzugs zu Geflüchteten mit eingeschränktem Schutzstatus. Zu dieser Gruppe gehören in Deutschland viele Syrerinnen und Syrer. Außerdem sollen die Befugnisse der Bundespolizei erweitert werden. Sie soll künftig, wenn sie in ihrem Zuständigkeitsbereich - also etwa an Bahnhöfen - Ausreisepflichtige antrifft, selbst für eine Abschiebung sorgen können. Die Union dringt in ihrem Entwurf überdies darauf, das Ziel einer "Begrenzung" des Zuzugs von Ausländern wieder ins Aufenthaltsgesetz aufzunehmen. Das hatte die inzwischen auf Rot-Grün reduzierte Ampel-Koalition gestrichen.

Bundesrat muss zustimmen

Über das "Zustrombegrenzungsgesetz" wird namentlich abgestimmt. Bei diesem Verfahren wirft jeder Abgeordnete seine Stimmkarte ein - am Ende wird veröffentlicht, wie jeder Einzelne abgestimmt hat. Notwendig ist eine einfache Mehrheit, also mehr Ja- als Nein-Stimmen. Die Union hat zusammen mit AfD, BSW und FDP eine Mehrheit im Bundestag. Dem Gesetzentwurf müsste aber auch der Bundesrat zustimmen. Grund ist die Verlagerung von Länderbefugnissen auf die Bundespolizei. Da bislang keine Bemühungen zu erkennen sind, die Länderkammer um Fristverkürzung zu bitten, würde der Bundesrat erst im März - nach der für den 23. Februar geplanten Bundestagswahl - entscheiden. Ob es für das Vorhaben im Bundesrat eine Mehrheit geben wird, ist allerdings fraglich.

