Brandenburg will trotz dieses Engpasses alle bisher online gebuchten Impftermine stattfinden lassen. Das teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse, am Samstag mit. Die erneuten Lieferengpässe für den Astrazeneca-Impfstoff zeigten, dass sich die Behörden weiter nicht auf die angekündigten Lieferungen verlassen können: "Damit bleibt die Terminvergabe eine große Herausforderung." Über Folgen für den weiteren Verlauf der Impfungen äußerte sich der Sprecher nicht.

Die letzte Lieferung von 12.000 Impfdosen von Astrazeneca habe Brandenburg am Freitag erhalten, so das Ministerium. Die Terminvergabe für Impfungen mit Astrazeneca läuft dort online über die Seite www.impfterminservice.de . Die Termine werden nur für einen begrenzten Zeitraum freigeschaltet. "Dieses Verfahren bewährt sich nun", sagte der Sprecher.

In Brandenburg hatte Landesgesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Samstag Versäumnisse bei der Organisation des Impfsystems eingeräumt und Besserungen versprochen. Derzeit ist das Land auch nicht mehr wie in den vergangenen Tagen Schlusslicht im Vergleich der Bundesländer gemessen an der Zahl der verimpften Dosen. Die Quote lag nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag bei 6,8 Prozent, etwas schlechter liegt nun Nordrhein-Westfalen mit 6,7 Prozent.