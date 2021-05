Die Corona-Zahlen in Berlin sinken. In den Schulen soll es laut Bildungsverwaltung trotzdem vorerst beim Wechselunterricht bleiben. Präsenzunterricht für alle ist nach den Sommerferien geplant. Der Plan stößt nicht überall auf Zustimmung. Von Kirsten Buchmann

Vier Monate Home-Schooling, danach Wechselunterricht jeweils in halber Klassenstärke - seit inzwischen rund eineinhalb Monaten: Für Schülerinnen und Schüler bedeuten die Corona-Bestimmungen in Berlin deutliche Einschränkungen.

Der 16-jährige Rufus Franzen sagt, er sehne sich danach, nicht mehr im Wechsel und in kleineren Gruppen, sondern wieder komplett in die Schule gehen zu können. Denn er vermisse vor allem den Kontakt zu seinen Mitschülern im elften Jahrgang des Beethoven-Gymnasiums in Lankwitz: "Ich glaube, wir wären alle super euphorisiert, und Lernen würde wieder leichter fallen", sagt er.

Am besten sollten daher alle Schülerinnen und Schüler so schnell wie möglich geimpft werden, mahnt Rufus Franzen, der auch stellvertretender Sprecher des Landesschülerausschusses ist. "Ich denke, die Senatsverwaltung sollte jetzt so schnell wie möglich alle, die geimpft werden können, impfen", sagt er. Das wären momentan also die über 16-Jährigen. "Und wenn es dann zu einer Zulassung für über Zwölfjährige kommt, sollte man auch die so schnell wie möglich impfen", fordert der Gymnasiast.

In Zahlen: An den Berliner Schulen lernen rund 160.000 Schülerinnen und Schüler über zwölf Jahren. Erreicht werden könnten sie unter anderem durch mobile Impf-Teams, zeigt Rufus Franzen sich überzeugt.

