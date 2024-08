Offensivspieler Fabian Reese wird den Fußball-Zweitligisten Hertha BSC in diesem Sommer nicht verlassen. Das teilten Geschäftsführer Thomas Herrich und Sportdirektor Benjamin Weber am Mittwoch in den sozialen Medien mit.

"Fabian Reese ist ein wichtiger Teil unseres Berliner Wegs. Er identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem Klub und der Stadt", erklärte Herrich. "Er hat uns klar signalisiert, dass er bleiben will. Aus diesem Grund wollen wir die aktuellen Gerüchte aus der Welt schaffen. Für uns ist er in diesem Transfer-Fenster unverkäuflich."