Ricardo Pietreczko hat den Einzug ins Viertelfinale der Darts-WM klar verpasst und muss den großen Triumph in London abhaken. Der 30 Jahre alte gebürtige Berliner verlor am Montag in der vierten Runde deutlich mit 0:4 gegen den Engländer Nathan Aspinall. Der trifft im Viertelfinale an Neujahr entweder auf Topfavorit Luke Littler oder dessen englischen Landsmann Ryan Joyce.

Pikachu, wie der Deutsche genannt wird, verfehlte eine dritte Überraschung bei dieser Weltmeisterschaft klar. Vor Weihnachten hatte er den Niederländer Gian van Veen mit 3:1 besiegt. Nach den Feiertagen gelang gegen den Vorjahres-Halbfinalisten Scott Williams aus England ein souveränes 4:1.