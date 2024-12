Ricardo Pietreczko dank starker Doppelquote in Runde drei

Der gebürtige Berliner Ricardo Pietreczko hat als erster deutscher Profi bei der diesjährigen Darts-WM den Einzug in die dritte Runde geschafft. Der 30-Jährige besiegte Junioren-Weltmeister Gian van Veen aus den Niederlanden mit 3:1 Sätzen und egalisierte damit seine bisherige WM-Bestleistung aus seiner Premiere im Vorjahr.

In Runde drei geht es für "Pikachu", wie der Spitzname von Pietreczko lautet, im Londoner Alexandra Palace nun am Samstag (ab 13:30 Uhr) gegen den früheren Weltmeister Rob Cross oder den Waliser Scott Williams, der in der ersten Runde den "Meenzer Bub" Niko Springer aus dem Turnier geworfen hatte.