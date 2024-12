rbb: Paul Drux, beim Spiel der Füchse Berlin gegen Magdeburg haben Sie am Sonntag in der Max-Schmeling-Halle wieder auf der Tribüne gesessen. Haben Sie sich schon daran gewöhnt oder ist es immer noch ungewohnt, die ehemaligen Kollegen auf der Platte zu sehen?

Paul Drux: Man gewöhnt sich sicherlich daran. Bei einem Spiel wie gegen Magdeburg ist man aber etwas angespannter, wenn man zur Halle fährt, weil man weiß, wie wichtig dieses Spiel ist. Ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Es macht Spaß, die Jungs zu sehen und zu beobachten, wie sich die Mannschaft entwickelt. Auf der anderen Seite tut es weh, weil man gerne mitmachen würde.

Können Sie beschreiben, was seit Oktober passiert ist?

Vor allem in den ersten anderthalb Wochen ist viel passiert. Ich habe die Diagnose bekommen und die Entscheidung [meine Karriere zu beenden; Anm. d. Red.] stand relativ schnell fest. Dann bin ich glücklicherweise zum zweiten Mal Papa geworden — und habe mich in der Woche drauf operieren lassen. Jedes dieser drei Ereignisse, die in diesen zwei Wochen passiert sind, hätte schon für sich ausgereicht, um den Monat perfekt zu machen. Es war ein Wechselbad der Gefühle. Die Geburt meiner zweiten Tochter hat vieles in den Hintergrund rücken lassen, der Alltag hat einen aber schnell wieder. So langsam realisiert man das und es tut extrem weh.