Die Peitzer Edelfisch GmbH (Spree-Neiße) rechnet wegen der vielen Niederschläge in diesem Jahr mit einer guten Karpfenernte. Das sagte Geschäftsführerin Ramona Oppermann dem rbb auf Nachfrage.

Ein Notabfischen wegen Wassermangels und zu großer Hitze werde es in diesem Jahr nicht geben, so Oppermann. Die Fische würden gut wachsen und könnten "etwas größer und schwerer werden, als in den vergangenen Jahren", so Oppermann. Aufgrund des Wassermangels war in den vergangenen Sommern häufig die Fütterung der Fische eingestellt worden und die Tiere entsprechend nicht so groß geworden. Das sei dieses Jahr nicht nötig.