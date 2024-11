Die Streichung von bis zu 750 Stellen im Reifenwerk von Goodyear in Fürstenwalde (Oder-Spree) nimmt Fahrt auf: Bereits im kommenden März sollen die ersten 72 Stellen wegfallen. Wie Betriebsrat-Chef Peter Weiser dem rbb sagte, sollen in einer "zweiten Welle" am 30. September kommenden Jahres 149 Menschen das Unternehmen verlassen. Weitere 388 Stellen entfallen demnach erst im Jahr 2027.

Vor einem Jahr hatte Goodyear angekündigt, die Reifenproduktion in Fürstenwalde einstellen zu wollen. Das wäre das Ende einer langen Tradition: Seit 1906 werden in Fürstenwalde Reifen produziert. Bekanntheit erlangte der Standort in der DDR. Im Volkseigenen Kombinat Pneumant wurden Reifen etwa für die Automodelle Trabi und Wartburg gefertigt.

Viele der Mitarbeiter wollen laut Angaben von Weiser bis zum Schluss durchalten, was auch am ausgehandelten Sozialplan liege. Dieser umfasst hohe Abfindungen, eine Transfergesellschaft und zuvor noch eine Angleichung der Tarife an das West-Niveau. Möglich wurde dies wohl, weil Goodyear gleich an drei deutschen Standorten Mitarbeiter entlassen will. Die Betriebsräte konnten deswegen geschlossen auftreten.

Unterstützt von der Agentur für Arbeit können die Mitarbeiter in eine Transfergesellschaft gehen. Der Vorteil dieses Verfahrens sei, dass die über 600 Entlassenen nicht gleichzeitig den Arbeitsmarkt fluten, sagte Torsten Hesse von der Agentur für Arbeit in Frankfurt (Oder) dem rbb. Zudem hätten Handwerksberufe auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen als andere Berufsgruppen.