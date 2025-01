Hat dieser innenpolitische Richtungswechsel in den USA Auswirkungen auf den europäischen oder asiatischen Markt?

Was in Amerika passiert, hat natürlich auch Auswirkungen auf die anderen Märkte, weil dort Produktionen von verschiedenen Autobauern sind, die bisher immer auch nach Amerika geliefert haben. Erstens werden jetzt Exporte vermutlich so wie angekündigt hoch besteuert. Zum anderen ist es so, dass Elektroautos in den USA von der Preisattraktivität her für die Kunden deutlich schlechter werden. Also kurz gesagt: Zusatzkosten durch hohe Zölle plus weniger Unterstützung beim Kauf. Dadurch wird die Elektromobilität zurückgehen. Und damit natürlich auch Folgewirkungen für Werke haben, die außerhalb der USA Elektroautos bauen.