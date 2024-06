Ein 58-Jähriger ist nach einem Sturm-Unfall seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizeidirektion Dresden am Freitag mit.

Der 58-Jährige war am Dienstag als Beifahrer zusammen mit einem 60-Jährigen in einem Auto in Großthiemig (Elbe-Elster) unterwegs, als ein Unwetter über die Region hereinbrach. Ein Baum fiel auf das Fahrzeug, drückte das Autodach ein, sodass die beiden Insassen von Einsatzkräften befreit werden mussten. Beide wurden schwer verletzt in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Der 58-Jährige Beifahrer verstarb zwei Tage später.