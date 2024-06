Neu-Berliner Luca - "Berlin ist meine Travelbase, wo ich mich vom Reisen erholen kann"

So 23.06.24 | 17:29 Uhr | Von Anna Bilger

rbb Video: ARD-Mediathek - Welcome to Berlin | 23.06.2024 | Anna Bilger | Bild: rbb

Luca ist Reise-Influencer und den größten Teil des Jahres mit seinem Boot und seinem Hund in der Welt unterwegs. Doch er hat sich vorgenommen - für seine Verhältnisse - in Berlin sesshaft zu werden. Klappt das?

Berlin wächst. In 2023 sind rund 28.000 Menschen nach Berlin gezogen - aus den unterschiedlichsten Gründen. Für viele ist diese Stadt vor allem ein Sehnsuchtsort. Sie wollen sich hier einen Traum erfüllen: von einer Karriere, einem neuen Leben, von Freiheit. Welcome to Berlin! rbb|24 fragt: Wer sind sie - und wie ist es ihnen ergangen?

Zum Beispiel: Luca Froehlingsdorf, 23 Jahre alt. Luca Froehlingsdorf ist in Stuttgart aufgewachsen und hat dort schon mit 15 begonnen zu fotografieren. Nach dem Abi baut er sich einen Van aus und reist durch Europa. Er teilt sein Van-Life auf Instagram (@lucafroehlingsdorf) und findet in der Pandemie schnell eine große Followerschaft – die weiter wächst als er vom Van aufs Segelboot umsteigt. Doch nach jahrelangem Reisen kommt er im Oktober 2023 nach Berlin, um sesshafter zu werden und an seinem Traum zu arbeiten: Er will Fashion-Fotograf werden.

ard-mediathek rbb/Sascha Moser Welcome to Berlin ‧ Neu in der Stadt Berlin ist seit Jahren ein Magnet für junge Menschen. Die 5-teilige Doku-Serie begleitet einige der Neuankömmlinge: Sie träumen vom Durchbruch als Comedienne, Fashion-Fotograf oder davon, als queeres Paar nicht mehr verfolgt zu werden. Doch die raue Großstadt stellt die Neu-Berliner vor große Herausforderungen

Für mich als Fotograf war das die einzig richtige Entscheidung, hierherzukommen, hier sind so viele Leute aus der kreativen Szene: Freunde, Models, andere Fotografen, Agenturen, zu denen ich als Influencer schon Kontakt hatte. Alles bündelt sich irgendwie hier in der Hauptstadt - und deswegen dachte ich, wenn ich schon sesshaft werde nach den ganzen Freiheiten der letzten vier Jahre, dann muss es Berlin sein.

Die Wohnungssuche war eine Katastrophe. Ich hatte Monate vorher schon angefangen zu suchen – und es ist besonders schwierig , wenn man noch nicht in Berlin lebt. Eine einzige Person hatte mir dann tatsächlich mal zurück geantwortet, nachdem ich 50 Leute angeschrieben hatte über die gängige Onlineplattformen. Und diese Person hatte mich dann angerufen, da war ich gerade mit dem Boot vor Sardinien und die meinte: Du kannst morgen zur Wohnungsbesichtigung kommen. Tja. Aber ich hatte nach zwei Monaten des Suchens dann das Glück, dass mir eine Bekannte erzählt hat, dass bei ihr was frei wird. Ich fange hier jetzt wieder an, Mode zu fotografieren. Das meiste sind sogenannte TFP-Shootings. Das heißt, time for prints. Das passiert viel bei Models und Fotografen. Da geht es nicht um Geld, sondern die Bezahlung sind quasi Bilder. Also ich kriege dann Bilder für meine Mappe und das Model, kriegt dann auch Bilder für ihre Modelmappe.

Ein Highlight in Berlin ist für mich die Fashion-Week. Ich bin bei der Show von Marina Hoermanseder eingeladen gewesen und durfte in der ersten Reihe sitzen. Ich mache Fotos von den Models und connecte mich mit anderen Leuten, die zur Show kommen, fotografiere und tagge sie auf Instagram. Netzwerken ist total wichtig. Mein Traum wäre es, mal eine Strecke für ein Modemagazin zu shooten. Aber ich habe hier aber noch nicht so meine Leute wie früher in Stuttgart zum Beispiel. Es gibt zwar ultra viele Leute im Kreativ-Bereich. Aber viele sind schon weiter als ich und die sagen, wir haben aber jetzt keine Kapazitäten, auch mal für freie Projekte, sondern machen wirklich nur so bezahlte Sachen.

Wir haben uns schon oft getrennt. Eine Fernbeziehung ist nicht einfach. Jessica

Mein Hund Nico ist immer an meiner Seite. Er ist das lebendige Erbstück von meiner Oma und seit zehn Jahren verbringen wir fast jeden Tag zusammen und er ist auf allen Reisen mit dabei. Leider kommt Nico mit dem Berliner Winter gar nicht klar: Er baut voll ab in der Kälte. Er geht dann oft einfach nur 50 Meter vor die Haustür, erledigt da alles, will zurück und weigert sich. weiterzugehen. Umgerechnet ist er ja schon 95. Ich bin den Winter auch gar nicht gewohnt, die letzten Jahre war ich immer in der Sonne. Es ist einfach arschkalt. Und ich hatte es einfach nicht so richtig auf dem Schirm, dass das Shooten draußen dann komplett wegfällt. Und jedes Mal ein Studio zu mieten, wäre zu teuer.

Von Mitte Dezember bis Anfang Februar bin ich deshalb auf mein Boot in Barcelona geflüchtet und zu Freunden nach Fuerteventura. Und ich brauche diese Abwechslung auch, sonst würde mein Instagram–Account einfach einschlafen. Dann würde ich einen großen Teil von meinem Business verlieren. So bin ich eigentlich ständig unterwegs. Das muss ich mir auch ehrlich eingestehen, dass ich dann nicht sagen kann, ich mache jetzt drei Monate keine Werbe-Kooperation und mache jetzt einfach nur Fotografie. Auch meine neue Agentur hat mir geraten, viel Content vom Boot zu zeigen. So werde ich auch den Sommer vor allem auf dem Boot verbringen und nur wochenweise nach Berlin kommen.

Berlin ist meine Travelbase, wo ich mich vom Reisen erholen kann. Manchmal ist es auch schade: Meine Freunde planen Sachen. Aber ich bin dann schon wieder weg.

Gesprächsprotokoll: Anna Bilger