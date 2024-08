Nach einem verbotenen Motorradrennen auf der A 111 hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag die Fahrzeuge und die Führerscheine aller fünf Beteiligten beschlagnahmt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Alle Fünf hätten nach dem Verlassen der Autobahn in der Seidelstraße andere Verkehrsteilnehmer rechts überholt, so die Polizei. Die Beamten stoppten den Angaben zufolge zwei von ihnen an der Kreuzung Holzhauser Straße / Seidelstraße, die anderen drei an der Kreuzung Berliner Straße / Veitstraße.