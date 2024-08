Drei Tickets pro Bus am Tag - das lohnt den Aufwand für die Berliner Verkehrsbetriebe nicht. Die BVG schafft deshalb die Barzahlung in Bussen ab. Demnach haben fast alle Fahrgäste ohnehin bereits einen gültigen Fahrschein.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bieten in ihren Bussen ab dem 1. September nur noch bargeldlose Bezahlung an. Das soll den Bezahlprozess für Fahrgäste und Fahrer beschleunigen. Ohnehin – so die BVG – sei der physische Ticketkauf in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. So würden schon jetzt "rund 99 Prozent" der Fahrgäste mit einem bereits gültigen Ticket in den Bus einsteigen.