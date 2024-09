Ein Millionenpublikum kannte den Berliner, der gelassen und zugleich freundlich-beharrlich Menschen in finanzieller Not unterstützte. Jetzt ist Peter Zwegat gestorben.

Der TV-Schuldnerberater Peter Zwegat ist tot. Das teilte sein früherer Sender RTL mit. Zwegat sei bereits am 9. August plötzlich und unerwartet im Alter von 74 Jahren gestorben, so RTL am Montag. Die Beisetzung habe im engsten Kreis stattgefunden.

Zwegat wuchs in Ost-Berlin im Bezirk Pankow auf, im Alter von 10 Jahren flüchteten seine Eltern mit ihm und seinen beiden Geschwistern nach West-Berlin. Dort studierte er nach einer Verwaltungsausbildung Sozialpädagogik und war anschließend im Sozial- und Gesundheitswesen sowie in der Jugendhilfe des Landes Berlin beschäftigt. Zwegat war zwischenzeitlich auch arbeitslos und selbst verschuldet.

Ab 1987 war Zwegat in einer Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle in Berlin-Kreuzberg tätig und führte dort zuletzt in Funktion des Geschäftsführers und Vorstandsvorsitzenden bis 2018 Beratungen durch.



Bundesweite Prominenz erlangte Zwegat von 2007 bis 2015 durch die RTL-Reality-TV-Serie "Raus aus den Schulden". RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner erklärte, Zwegat habe "mit seinem außergewöhnlichen Engagement und seiner Herzenswärme zahlreichen Menschen geholfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen". Seine Fähigkeit, komplexe finanzielle Probleme verständlich zu erklären und Lösungen anzubieten, sei beeindruckend gewesen. "Er wird uns als einzigartiger Experte und ein Mensch, der stets mitfühlend und verständnisvoll war, in Erinnerung bleiben", erklärte Küttner.

Zwegats Beisetzung fand demnach bereits im engsten Kreis statt. Er hinterlässt seine Ehefrau, mit der er seit 2011 verheiratet war.