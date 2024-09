Berlin - Durchsuchungen wegen pro-palästinensischer Straftaten

Mo 30.09.24 | 09:01 Uhr

Mehr als 120 Polizeikräfte haben am frühen Montagmorgen Wohnungen von fünf Männern in Berlin durchsucht. Sie sollen an verschiedenen pro-palästinensischen Straftaten in der Stadt beteiligt gewesen sein, die teils schon lange zurückliegen.



Insgesamt 125 Kräfte hätten in den Ortsteilen Friedrichshain, Britz, Gropiusstadt, Tegel und Schöneberg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin fünf Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung, die am Montagmorgen veröffentlicht wurde. Bei den Durchsuchungen wurden demnach Mobiltelefone, Computer und weitere Datenträger sichergestellt, diese werden nun ausgewertet. Zu Festnahmen kam es nicht.

Mutmaßliche Taten liegen teils lange zurück

In der Pressemitteilung wird detailiert über die jeweiligen Vorwürfe gegen die fünf Männer informiert. So wird ein 20-Jähriger des Landfriedensbruchs verdächtigt. Er soll Teil einer Gruppe von etwa 150 Personen gewesen sein, die am Abend des 11. Juli 2024 durch die Sonnenallee in Neukölln zog. Dabei sollen verschiedene Gegenstände angezündet und zerstört worden sein.



Ein 18-Jähriger ist des Landfriedensbruchs in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung verdächtig. Er soll am Abend des 12. September 2024 bei der Eröffnung des “Zentrums für Kultur und Urbanistik“ aus einer Gruppe von etwa vierzig Personen einen Mikrofonständer in Richtung des Kultursenators Joe Chialo (CDU) geworfen und dabei eine Frau getroffen haben. Die Gruppe soll zudem verschiedene Parolen skandiert und Chialo als “Rassisten“ bezeichnet haben.



Gegen einen 31-Jährigen wird in zwei Fällen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt: Er soll am 12. Dezember 2023 auf Instagram einen Post der “Tagesschau“ mit dem Wunsch nach einer Rückkehr Adolf Hitlers und einen anderen Post mit dem Wunsch eines erneuten Holocaust kommentiert haben.



Gegen einen mittlerweile 40-jährigen Mann besteht ebenfalls der Verdacht der Volksverhetzung: Er soll am 9. Oktober 2023 auf “TikTok“ den zwei Tage zuvor erfolgten Angriff der seit dem 2. November 2023 in Deutschland verbotenen “Hamas“ mit Forderungen nach der Beseitigung des Staates Israel kommentiert, die beteiligten Attentäter und Terroristen der Hamas glorifiziert und deren Vorgehen als Sieg auf dem Weg “hin zu einer islamischen Welt“ eingeordnet haben.



Ein 25-jähriger Mann steht im Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen: Er soll am 13. April 2024 auf Instagram ein Video gepostet haben, in dem eine Gruppe von Menschen die Parole “From the river to the sea“ skandiert. Zudem soll er seinerseits die Parole unter dem Post wiederholt und so die Auslöschung des Staates Israel befürwortet haben.

Auch zuletzt pro-palästinensische Straftaten

In den vergangenen Wochen hat es in Berlin fast täglich Ausschreitungen im Zusammenhang mit pro-palästinensischen Aufzügen und Versammlungen gegeben. Außerdem gab es wiederholt Angriffe auf pro-jüdische Einrichtungen, zuletzt am Sonntag auf ein Café in Berlin-Neukölln, in dem Veranstaltungen unter anderem über Antisemitismus und den Holocaust stattfinden.