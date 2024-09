Mehr als die Hälfte der Probewohnenden will in Guben bleiben

Mit kostenlosem Probewohnen wollte Guben neue Einwohner anlocken - und landete so auch in den Schlagzeilen. Doch die Aktion war für die Stadt nicht nur PR, zehn von 16 Parteien wollen bleiben. Andere brauchen gar keine Probe. Von Aline Anders-Lepsch

Schon seit den 1980er Jahren sinkt die Einwohnerzahl von Guben (Spree-Neiße) kontinuierlich. Das Stadtmarketing kam deshalb auf eine Idee: ein kostenloses Wohnen auf Probe, inklusive möblierter Wohnung, Praktikumsplatz und auch Gutscheinen und Flyern, um die Heimat auf Probe auch kennenlernen zu können.

Im Februar hatte die Stadt ihren Aufruf gestartet - 33 Bewerbungen gingen ein. Mehr als die Hälfte der Bewerbungen kam aus Berlin, andere kamen auch aus der Nähe von Hamburg oder München. Vor allem Paare und Familien hatten sich für das Probewohnen interessiert, 18 von ihnen wurden schließlich ausgewählt. Von dem am Ende 16 übriggebliebenen Parteien, also Einzelpersonen, Paaren oder Familien, wollen nun, zum Ende der Aktion, zehn in Guben bleiben.